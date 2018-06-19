Старые чехлы, которые я использовал для садовой мебели в нескольких местах порвались и использовать их дальше уже нельзя. В общем мне нужны не слишком дорогие, а главное крепкие чехлы для садовой мебели, которые прослужат от 5 лет. Посоветуйте недорогую компания, которая занимается изготовление подобных чехлов.
По моему мнению наиболее крепкие чехлы из брезента и они отлично подойдут для защиты садовой мебели. Брезент не пропускает влагу, так что мебель не будет подвергаться разрушению. Также можете попробовать чехлы из ПВХ, но лично я их никогда не использовал, поэтому ничего о их качестве сказать не могу.
Я по поводу выбора чехлов для своей садовой мебели не сильно переживал, купил первые попавшиеся и всё. Проблема заключалась только в том, что не мог найти чехлы подходящих размеров, потому что мебель у меня немного нестандартная и обычные чехлы не подходили по длине.
Ну у нас на рынке довольно большой выбор чехлов и поэтому с размерами проблем у меня не было. Да в любом случае есть множество компаний, которые изготавливают чехлы на заказ, так что размеры чехлов это вообще не проблема.
Мне кажется, что намного легче будет заказать изготовление чехлов для мебели на заказ, потому что можно потратить очень много времени на поиск чехлов нужных размеров. Также можно сразу заказать нанесение какой-нибудь символики на чехлы, если это Вам нужно. В целом, на изготовление чехлов уходит примерно неделя, всё зависит от количества заказа и сложности выполняемых работ. Кстати говоря, изготовлением тентов, чехлов для мебели и других подобных изделий занимается эта фирма: https://formulapogody.ru/category/izgotovlenie-tentov/