Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пн., 18 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 95 посетителей
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Выбор надежного браузера.
    • Сегодня! lotor Cегодня в 13:59 «Ответить»
      Итак друзья выбираем Браузер. Об Опере скажу, что «Изюминка» обозревателя – это бесплатный прокси-сервер. Он позволяет не беспокоиться о том, что кто-то сможет определить ваше местоположение, а также служит для просмотра заблокированных сайтов. Отдельно отметим наличие специальной функции Power Saver, она значительно улучшает показатель энергопотребления, владельцы ноутбуков заявляют о практически вполовину большем времени работы, чем при серфинге Интернет с помощью других браузеров.
      Дальше судите сами.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода