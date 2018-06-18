Итак друзья выбираем Браузер. Об Опере скажу, что «Изюминка» обозревателя – это бесплатный прокси-сервер. Он позволяет не беспокоиться о том, что кто-то сможет определить ваше местоположение, а также служит для просмотра заблокированных сайтов. Отдельно отметим наличие специальной функции Power Saver, она значительно улучшает показатель энергопотребления, владельцы ноутбуков заявляют о практически вполовину большем времени работы, чем при серфинге Интернет с помощью других браузеров.
Дальше судите сами.