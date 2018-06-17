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    Вс., 17 июня 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Алюминиевая лента
    • Сегодня! Георг Cегодня в 12:50 «Ответить»
      Вскоре наше предприятие начинает выпуск новой продукции. Для этого кроме прочего нужна алюминиевая лента. Подскажите, пожалуйста, где можно выгодно её закупать?
      • Сегодня! Ивановна Cегодня в 12:55 «Ответить»
        Как где? На заводе, где производят такую ленту. Я думаю, что у нас в стране их несколько, так что найти подходящий не составит особого труда. Так изрядно сэкономите.
        • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 13:04 «Ответить»
          Я тоже думаю, что таких заводов не один и даже не два. Но вот где находится ближайший от заказчика? Если рядом, то это одно дело и работать с ним напрямую можно. А если очень далеко? Тогда я не уверен, что транспортировка товара Вам понравится, а вернее её цена. Может проще найти нормального поставщика? Кстати, алюминиевую ленту можете посмотреть, например, тут https://nonfer.ru/sklad/aluminijevyj_pro...inijevaja_lenta. По ценам сами определитесь - дорого это или нет.
          • Сегодня! Громада Cегодня в 13:09 «Ответить»
            Я не думаю, что алюминиевую ленту сложно найти. Поездите по металлобазам и посмотрите. Возможно Вы обнаружите такую ленту в нужном для Вас количестве.
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