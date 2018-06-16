Мы разработчики нового БЕСПЛАТНОГО приложения для родителей “Харлик” для слежения за Вашим ребенком. Благодаря нашему приложению, Вы всегда будете знать, где сейчас Ваш ребенок! Дошел ли он до школы или из школы, зашел ли он домой, отклонился ли от своего маршрута и т.д.
Нам нужна Ваша помощь. В отличие от конкурентов наше приложение абсолютно БЕСПЛАТНОЕ и без рекламы и останется таким НАВСЕГДА. Наша цель - не заработок, а безопасность детей и спокойствие родителей!
Мы объявляем конкурс для дизайнеров или для тех, кто только хочет попробовать себя на этом поприще.
Мы хотим предложить Вам нарисовать - как бы Вы хотели видеть такое приложение. Какое оформление желанно и понятно для наших мам. Именно поэтому, мы приглашаем поучаствовать Вас! Кто как не Вы, лучше знаете, как должно выглядеть такое приложение для любящих мамы и папы.
Автор предложивший наиболее интересное видение будет включен в официальные авторы приложения, информация о нем, будет размещена на странице приложения в GooglePlay и AppStore.