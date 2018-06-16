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    Сб., 16 июня 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Какую одежду вы не боитесь покупать у интернете?
    • Сегодня! Ruslana7310 Cегодня в 10:49 «Ответить»
      Привет. Что заказываете в интернет магазинах? Я вот например могу только мелочевку в нете покупать... ну и детками что-то... себе боюсь брать например платья... Боюсь что размер не подойдет.
      • Сегодня! Gremlin Cегодня в 10:52 «Ответить»
        мы всегда всей семье заказываем одежду в интернете ,и всегда все подходило проблем не было
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