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Сб., 16 июня 2018г.
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Форум: Мода, одежда, обувь
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Тема: Какую одежду вы не боитесь покупать у интернете?
Форум:
Мода, одежда, обувь
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Тема:
Какую одежду вы не боитесь покупать у интернете?
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Сегодня!
Ruslana7310
Cегодня в 10:49
«Ответить»
Привет. Что заказываете в интернет магазинах? Я вот например могу только мелочевку в нете покупать... ну и детками что-то... себе боюсь брать например платья... Боюсь что размер не подойдет.
Сегодня!
Gremlin
Cегодня в 10:52
«Ответить»
мы всегда всей семье заказываем одежду в интернете ,и всегда все подходило проблем не было
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demko12
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Какую одежду вы не боитесь покупать у интернете?
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