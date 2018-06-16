Вы являетесь одним из немногих выживших жителей города. Спасайте свою жизнь, прорубая себе путь через будоражащих кровь соперников. Живя среди руин, люди с трудом сводят концы с концами , порой опускаясь далеко за черту человечности. Но надежда еще есть. На окраинах забытого поселения ото сна просыпается одинокая душа. Забытый всеми герой попадает в катакомбы, через которые должен будет пробраться в сердце древнего города.
Он будет пробивать себе путь через руины, чтобы отыскать свое место в этом жестоком мире. Процесс игры был основан на классических RPG. Каждое оружие будет обладать собственными характеристиками, а броня предоставит дополнительный уровень защиты в бою.