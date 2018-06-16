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    Сб., 16 июня 2018г.
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    Тема: Купить картины по номерам
    • Сегодня! Donna Cегодня в 07:27 «Ответить»
      Недавно увлеклась алмазной вышивкой, но у нас очень трудно купить картины для рукоделия. Подскажите, где я могу купить такие картины по номерам на холсте?
      • Сегодня! Vica Cегодня в 07:33 «Ответить»
        Думаю, что картины по номерам можно купить в магазинах, где продают текстиль, пряжу и галантерею, а ещё на рынке можно посмотреть в павильонах для творчества.
        • Сегодня! Nyanya Cегодня в 07:37 «Ответить»
          Алмазная вышивка — это новомодное увлечение наших женщин. Оно ещё не так распространено, как вышивка бисером или нитками, но, по моим наблюдениям, уже очень популярно. Картины по номерам вы можете купить в интернет-магазине здесь http://artxobby.ru/catalog/kartiny-po-nomeram Посмотрите. Может подберёте, что-нибудь для своего занятия рукоделием.
          • Сегодня! RadaNa Cегодня в 07:42 «Ответить»
            Поищите картины по номерам в интернет-магазинах. А ещё посмотрите объявления по продаже таких картин на женских сайтах и форумах по рукоделию, или на Алиэкспресс.
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