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    Форум: Милосердие и Благотворительность
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    Тема: Клиника ищет донора яйцеклеток.
    • New! yajtsekletka Cегодня в 23:29 «Ответить»
      Клиника ищет донора яйцеклеток. Вы получаете сумму от 71 000 руб. Мы предлагаем нашим донорам полное медицинское обследование и сопровождение, достойное вознаграждение, регулярные выплаты. Предоставляем комфортное жилье и личного куратора.
      https://altravita-ivf.ru/
      телефон 8 499 969 82 10;
      почта g_nabieva@altravita.ru
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