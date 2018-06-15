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    Тема: Пропишем брелок от сигнализации Старлайн
    • New! Дмитрий Полищу Cегодня в 23:00 «Ответить»
      Если приобретён новый брелок для сигнализации, его нужно суметь прописать в системе. Дальше будет рассмотрено, как производится замена брелка сигнализации Starline модели B6 http://autolocked.ru/avtosignalizacii/zamena-brelka-starline Неважно, какой используется брелок, основной или дополнительный.
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