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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Отдых этим летом, куда лучше податься?
    • New! Луйда Cегодня в 16:15 «Ответить»
      Ребенку 3 года, ходим в садик, болеем. Летом решили на месяц уехать на море, вот начали задумываться, а куда? Решила на форуме поспрашивать, рассматриваем отдых в России на побережье черного моря, санаторий наверное какой то дикарями не хотим, чтоб питание было разнообразное, здоровое, свежее, ну и море не очень далеко. Бюджет любой. С удовольствием почитаю ваши отзывы как положительные так и отрицательные об отдыхе в России на Черном море...
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