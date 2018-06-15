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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Для каких работ нужна электроотвертка?
Форум:
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Для каких работ нужна электроотвертка?
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New!
Sane4kar
Cегодня в 12:20
«Ответить»
Не так давно видел в магазине электроотвертку продавали, по виду как обычная, не большая. Интересно было себе купить, но в то же время для чего она, что ею делать, если есть шуруповерт?
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