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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Фиктивное банкротство
    • New! Iavanna Cегодня в 08:28 «Ответить»
      у меня небольшая фирма и на неё взяла кредит в банке. Сейчас настали тяжелые времена и платить нет возможности. Хочу объявить фиктивное банкротство. Подскажите к чему готовиться, если обнаружится факт фиктивности с юридической точки зрения.
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