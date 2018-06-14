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    Тема: Как я вывел грибок
    • New! Kostaray Cегодня в 16:24 «Ответить»
      Сдавал я свою 2х комнатную квартиру длительный срок, и после съезда квартирантов я обнаружил в ванной комнате что завелся грибок. Позвонил я жильцам, и понятное дело они сказали что никакого грибка они не видели. Мне пришлось обратиться в фирму http://rich-ozon.kr.ua/category/unichtoz...ribka-i-pleseni , потому как грибок это как оказалось своего рода бактерии которые размножаются и без спец химии не обойтись. Перед тем как грибок на стенах убрать, мне провели консультацию и потом приступили к делу. Убрали довольно быстро. Я остался доволен.
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