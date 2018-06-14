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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Борьба с плесенью
    • New! Kostaray Cегодня в 16:23 «Ответить»
      Летом после длительного отсутствия на даче, у меня прорвал полив газона, который идет с подвала дома и затопило подвал. Почти неделю я сушил помещение, но в итоге завелась плесень. Пробовал бороться своими силами, но это мне не помогло, и пришлось заказывать услугу вывести плесень, так как если затянуть с этим делом, будет образовываться грибок. Обратился я в компанию http://rich-ozon.kr.ua/category/unichtoz...ribka-i-pleseni которая занимается уничтожение плесени и грибка, и они мне в этом помогли. Уже прошло пол года и все отлично. Советую как проверенную фирму.
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