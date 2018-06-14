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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Планирую в столовую купить несколько обеденных столов. Где сделать это?
    • New! vidiraf Cегодня в 12:32 «Ответить»
      Планирую в столовую купить несколько обеденных столов. Где сделать это?
      • New! demko12 Cегодня в 13:46 «Ответить»
        Лучше всего тут покупать обеденные столы для приема пищи http://perm-metmebel.ru/stoli-obedennie/ . Почему я так думаю? На самом деле, всё очень просто - я сам так поступил сравнительно недавно. Сравнивал много разных предложений, но выгоднее так нигде и не увидел.
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