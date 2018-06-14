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    Чт., 14 июня 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Входные двери из массива дерева
    • New! Луйда Cегодня в 07:39 «Ответить»
      Нужны качественные входные двери, под заказ хочу, из массива дерева.
      И вроде как предложении достаточно много, и интересует меня в основном кому доверится, каких профессионалов своего дела выбрать.
      • New! Азола Cегодня в 08:35 «Ответить»
        Да не проблема...правда обойдутся вам такие двери в 70-100 тысяч, и более.
        • New! Абуссид Cегодня в 08:46 «Ответить»
          Дело выбора конечно же за вами, но вам советую вариант фирмы Дом на заказ.
          Сначала стоит заметить что предложение вполне собой приличное и оправданное, посмотрите на их сайте предложение на изготовление мебели. Обращу внимание что работают они именно с твердыми сортами дерева, так что качество их мебели по истине говоря на высоте.
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