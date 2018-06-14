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    Чт., 14 июня 2018г.
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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Купить женскую куртку парку
    • New! RadaNa Cегодня в 05:22 «Ответить»
      Давно хочу купить себе зимнюю куртку парку с мехом. Может кто подскажет, где я смогу приобрести такую куртку по нормальной не завышенной цене и какую выбрать.
      • New! Vica Cегодня в 05:27 «Ответить»
        Обычно я предпочитаю пальто, но в этом году мой очередной отпуск выпадает на зимний период и провести его хочу в путешествии, поэтому куртка будет мне, как раз, кстати. Купить зимнюю женскую куртку парку с мехом думаю здесь https://www.butik-vera.ru/parki/sezon-is-zima/ С выбором я ещё не определилась, но время на это у меня достаточно.
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