Будучи сыном обычного кузнеца, Генри попадает в эпицентр кровавых событий. В стране разразилась гражданская война, а совсем скоро на родную деревушку героя нападают захватчики. Они убивают его друзей и семью. Но Генри удается спастись, а затем придумать план мести. Коррупция и раздор охватили Священную Римскую империю
. Один из сыновей короля получил в наследство трон. В отличие от бывшего правителя, новый слишком наивен, не имеет амбиций.
Но вашей мирной жизни давно пришел конец. Без дома, будущего и семьи вы попадаете на службу к лорду, который создает отряд сопротивления против захватчиков. Судьба втягивает героя в кровавый конфликт, забрасывая в эпицентр бушующей гражданской войны.