Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 13 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 84 посетителя
    Форум: Технический прогресс, инновации
    Новая тема
    Тема: Где в Москве оборудование для майнинга купить
    • Сегодня! Кончерса Cегодня в 11:39 «Ответить»
      Нужны советы по теме покупки оборудования для майнинга.
      А интересует меня вопрос покупки железа, где купить такое оборудование, каким именно предложением воспользоваться?
      • Сегодня! Персер Cегодня в 12:31 «Ответить»
        Нынче предложении много, можно даже на Авитто предложения найти.
        Что же в итоге покупать уже вам решать, но стоит понимать что вопрос покупки начинается от 70 тысяч рублей за железо, ну а в целом можно предложения и по 150-200 тысяч рублей найти.
        • Сегодня! Брисса Cегодня в 12:35 «Ответить»
          С покупкой вроде как не проблема, другое дело в том какой сумой для покупки вы расспалогаете?
        • Сегодня! Мадлен Cегодня в 14:13 «Ответить»
          Могу поделится отличным вариантом интернет магазина, где как раз можно как раз железо для майнинга купить. Причем стоит заметить что там можно собрать собственную комплектацию, рекомендую вам ознакомится с предложением.
          Итак, загляните вот сюда https://forkminer.ru/shop и оцените представленное предложение. По факту они является лучшим в своем роде, по крайней мере среди вариантов которые мне попались в интернете.
        Вывести

        Последние темы на форуме

        Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
        Выбор брокера, бинарного опционера3(1) Экономика, финансы, бизнесПерсер03.06.18 в 15:53MarinaN Cегодня в 16:17
        Нужен сайт, и чем быстрее, тем лучше. К кому обратиться?1(1) Технический прогресс, инновацииdemko12Cегодня в 15:58demko12 Cегодня в 15:58
        Как можно сделать на кроссовки светящиеся шнурки?5(1) Мода, одежда, обувьdemko1229.05.18 в 13:02Li_Za_34 Cегодня в 15:53
        Где гардеробные продаются по действительно выгодным ценам?1(1) Мебель, интерьеры, домdemko12Cегодня в 15:51demko12 Cегодня в 15:51
        Что делать, если услышал в подъезде запах газа?5(1) Мебель, интерьеры, домSmeren13.03.18 в 12:41Li_Za_34 Cегодня в 15:50
        Сайт для мужиков9(1) Мужской форум - мужские темыKlinton10.01.18 в 20:05Onnik Cегодня в 15:49
        Из-за чего может возникать отёк горла?1(1) Медицина и Здоровьеdemko12Cегодня в 15:44demko12 Cегодня в 15:44
        Идёт загрузка...
        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2018г.

        Форум Нижнего Новгорода