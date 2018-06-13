Тема: Где в Москве оборудование для майнинга купить
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Нужны советы по теме покупки оборудования для майнинга.
А интересует меня вопрос покупки железа, где купить такое оборудование, каким именно предложением воспользоваться?
Нынче предложении много, можно даже на Авитто предложения найти.
Что же в итоге покупать уже вам решать, но стоит понимать что вопрос покупки начинается от 70 тысяч рублей за железо, ну а в целом можно предложения и по 150-200 тысяч рублей найти.
Могу поделится отличным вариантом интернет магазина, где как раз можно как раз железо для майнинга купить. Причем стоит заметить что там можно собрать собственную комплектацию, рекомендую вам ознакомится с предложением.
Итак, загляните вот сюда
https://forkminer.ru/shop
и оцените представленное предложение. По факту они является лучшим в своем роде, по крайней мере среди вариантов которые мне попались в интернете.
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