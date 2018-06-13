Да вроде как нынче многие на мыловарении зарабатывают.
По факту скажу что вот тут http://reconomica.ru/деньги/бизнес/мылов...бота-или-хобби/ как раз можно ознакомится с тем что собой представляет подобный заработок, и там же можно ознакомится с тем сколько подобным методом можно заработать. Обратите внимание что тут информация представлена именно с опыта человека который по истине говоря зарабатывает подобным методом, и явно говоря такой метод поможет вам понять если стоит в такой малый бизнес вливаться.