https://vk.cc/8av3sg
Данный плагин автоматизирует выполнение разнообразных заданий на сайтах, принося прибыль собственным пользователям. Нужно лишь установить плагин, чтобы начать зарабатывать деньги. В отличие от SOCPUBLIC, SEOPRINT, SEO-FAST и других подобных проектов все действия по заработку в сети на плагин осуществляет автоматически! За просмотры сайтов мы платим баллы, которые накапливаются в вашем личном кабинете. Баллы можно вывести в Qiwi, Payyer.
Наше расширение отличается от SurfEarner, TEASER, JOBPLANT, PAYAD, UMatrix тем что вы НЕ смотрите баннеры и вообще ничего не делаете и расширение наше вам не мешает.