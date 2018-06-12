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    Вт., 12 июня 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
    Новая тема
    Тема: Любимый суп
    • Сегодня! Kirpich Cегодня в 17:44 «Ответить»
      Всем привет. Давайте поговорим в этой теме о любимых супах, может кто-то оставит интересный рецепт, который многим будет полезен) Я вот к примеру обожаю борщ и солянку, а всякие там травяные супы не понимаю, как люди ими наедаются?? Жена с сыном любят суп с фрикадельками, сын так его каждый день готов есть))
      • New! PiroGa Cегодня в 17:59 «Ответить»
        Ну постоянно есть мясные супы тоже надоедает, нужно же делать разгрузочные дни Я люблю суп с щавелем, особенно если в него добавить яйца, вообще объедение получается. А вообще я люблю искать разные рецепты на просторах интернета и готовить что-то новенькое. Вот сейчас нашла рецепты картофельных супов, хочу завтра какой-нибудь из них на обед приготовить http://grandkulinar.ru/kollekcii-recepto...rtofelnye-supy/
        • New! Rrissti Cегодня в 18:07 «Ответить»
          Мне свекольник очень нравится, но я его не умею готовить, постоянно прощу маму, чтобы она его сделала. Такой суп здорово есть особенно в летний зной, он хорошо охлаждает.
          • New! cipupo Cегодня в 18:14 «Ответить»
            А окрошка считается супом? Если да, тот вот я ее люблю, а так больше вторые блюда предпочитаю, так как супами не наедаюсь. А так котлетку с макаронами съел и сыт весь день!
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