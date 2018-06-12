Всем привет. Давайте поговорим в этой теме о любимых супах, может кто-то оставит интересный рецепт, который многим будет полезен) Я вот к примеру обожаю борщ и солянку, а всякие там травяные супы не понимаю, как люди ими наедаются?? Жена с сыном любят суп с фрикадельками, сын так его каждый день готов есть))
Ну постоянно есть мясные супы тоже надоедает, нужно же делать разгрузочные дни Я люблю суп с щавелем, особенно если в него добавить яйца, вообще объедение получается. А вообще я люблю искать разные рецепты на просторах интернета и готовить что-то новенькое. Вот сейчас нашла рецепты картофельных супов, хочу завтра какой-нибудь из них на обед приготовить http://grandkulinar.ru/kollekcii-recepto...rtofelnye-supy/