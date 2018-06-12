Изучать английский язык на Кипре по данной программе можно с 16-летнего возраста независимо от уровня английского. Длятся курсы две – три недели, чаще всего выбирают летний период либо «бархатный сезон». Лазурные берега и кристально чистая вода станут еще одним приятным воспоминанием вашей поездки.
Ваше пребывание на Кипре будет комфортным благодаря прекрасному климату и благоприятным погодным условиям. А стоимость программы составит от €235 за неделю. В эту сумму входит обучение языку в школе, начальное тестирование на уровень владения языком, учебный материал, а также сертификат, свидетельствующий о прохождении курса.
Таким образом, выбирая поездку на языковые курсы в Кипр, вы точно не пожалеете. Благодаря комфортабельным условиям и квалифицированным преподавателям занятия будут продуктивными, а досуг интересным. Воспользуйтесь возможностью отдохнуть, подтянуть английский и полюбоваться замечательной красотой этого острова. Это и многое другое вам удастся легко и без проблем. Достаточно обратиться в нашу компанию – и вылететь на солнечный Кипр в самые короткие сроки!