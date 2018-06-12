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    Форум: Мода, одежда, обувь
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    Тема: Модные кольца
    • Сегодня! OlgaLeez Cегодня в 15:03 «Ответить»
      Сто можете сказать об кольцах с рубином? У меня просто нет ни одного украшения с этим камнем и хочу себе его прикупить.
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