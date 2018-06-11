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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Презент после ссоры
    • New! Aleveron Cегодня в 16:18 «Ответить»
      На днях сильно поссорился со своей девушкой, разговор зашел вплоть до расставания, и я решил помирится и подарить букет цветов , в знак уважения. Есть спецы в выборе букета? Помогите выбрать из http://buket-roz.com/ru/7-bukety/ , желательно не сильно дорогой.
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