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    Пн., 11 июня 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Куда лучше всего инвестировать свои деньги?
    • Сегодня! Луйда Cегодня в 08:01 «Ответить»
      Есть такой вопрос! куда сейчас лучше всего инвестировать свои деньги?
      В интернете очень много предложений но хотелось бы всё таки услышать мнения опытных пользователей

      В связи с нововведениями на форуме нельзя оставлять ссылки в данной теме! да и реально не стоит делать из темы мусорку! отправляйте ссылки только на свои темы на форуме
      • Сегодня! Нэфф Cегодня в 08:44 «Ответить»
        Даже не знаю, если брать например "Хайпы", то тут нужно учитывать целый ряд факторов риска, ведь хайп это таже пирамида и тут главное вывести свои деньги вовремя, рано или поздно такие проекты достигают такой "точки распада". Хотя есть и долгосрочные проекты 2 и более лет, но прибыль естественно там меньше, как и риск. Чем больше прибыль тем выше риски.

        1) В любом случае перед тем как куда - то вложиться советую проверять "Холстинг", ip - сайта, информация должна быть полной и открытой (адреса номера тел., обратите внимания на дату создания сайта, а то бывает так что пишут нам 2 года или новость на сайте размещена полгода назад, или отзыв годичной давности, а сайт зарегистрирован месяц назад.

        2) Читать отзывы, и не на самом сайте а в других источниках, читать правила - обязательно и внимательно, если правил нет или они плохо, не точно оговорены, то игнарируйте такие предложения.

        3) Будте в курсе новостей

        4) Если Вы решились вложить крупную сумму, вкладывайте не в один, а в несколько проектов - это снизит риски

        Тоже относится к "играм с выводом денег" только с играми проще не так серьезно, да и суммы меньше, ведь понятно что игра с выводом денег - это финансовая схема замаскированная под игру
        • Сегодня! Абуссид Cегодня в 08:48 «Ответить»
          Может кому-нибудь пригодится, собрал 18 наиболее популярных вариантов инвестирования (рекламы нет, только информация)
        • Сегодня! Юличка28 Cегодня в 09:55 «Ответить»
          Интересный вопрос...точно скажу что банки не вариант, хотя можно найти отличные предложения по инвестированию в банковскую финансовую систему.
          К примеру я подумываю о том чтоб инвестировать миллион рублей в Международный Кредитный Альянс, за год там накапает 68 тысяч стабильного чистого дохода, без риска. Пожалуй что если выбрать такой метод инвестиции точно не прогадаете. И конторка хорошая, да и с гарантией что не кинут, об условиях почитайте вот здесь https://alliancecoop.ru/...предложение по истине хорошее.
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