Даже не знаю, если брать например "Хайпы", то тут нужно учитывать целый ряд факторов риска, ведь хайп это таже пирамида и тут главное вывести свои деньги вовремя, рано или поздно такие проекты достигают такой "точки распада". Хотя есть и долгосрочные проекты 2 и более лет, но прибыль естественно там меньше, как и риск. Чем больше прибыль тем выше риски.
1) В любом случае перед тем как куда - то вложиться советую проверять "Холстинг", ip - сайта, информация должна быть полной и открытой (адреса номера тел., обратите внимания на дату создания сайта, а то бывает так что пишут нам 2 года или новость на сайте размещена полгода назад, или отзыв годичной давности, а сайт зарегистрирован месяц назад.
2) Читать отзывы, и не на самом сайте а в других источниках, читать правила - обязательно и внимательно, если правил нет или они плохо, не точно оговорены, то игнарируйте такие предложения.
3) Будте в курсе новостей
4) Если Вы решились вложить крупную сумму, вкладывайте не в один, а в несколько проектов - это снизит риски
Тоже относится к "играм с выводом денег" только с играми проще не так серьезно, да и суммы меньше, ведь понятно что игра с выводом денег - это финансовая схема замаскированная под игру
Интересный вопрос...точно скажу что банки не вариант, хотя можно найти отличные предложения по инвестированию в банковскую финансовую систему.
К примеру я подумываю о том чтоб инвестировать миллион рублей в Международный Кредитный Альянс, за год там накапает 68 тысяч стабильного чистого дохода, без риска. Пожалуй что если выбрать такой метод инвестиции точно не прогадаете. И конторка хорошая, да и с гарантией что не кинут, об условиях почитайте вот здесь https://alliancecoop.ru/...предложение по истине хорошее.