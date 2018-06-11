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    Пн., 11 июня 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Кто больше подвержен сахарному диабету 2 типа?
    • demko12 Вчера в 21:29 «Ответить»
      Кто больше подвержен сахарному диабету 2 типа?
      • annaS Вчера в 21:36 «Ответить»
        Нет какой-то определенной классификации. Диабет может и на нервной почве развиться. А вот при следить за функцией щитовидной железы https://hypothyroidism.ru/ с сахарным диабетом стоит.
        • Tiny Вчера в 21:41 «Ответить»
          Ой, это такое заболевание коварное, которое разрушает все на своем пути. Знаете
          сколько случаев, что у больных сахарным диабетом гидросальпинкс https://gidrosalpinks.ru/ диагностируют.
          • vidiraf Вчера в 22:12 «Ответить»
            В принципе, сахарный диабет 2 типа может поразить практически каждого. Однако, чаще всего страдают люди, имеющие избыточный вес, возрастные изменения в организме, женщины с гормональными изменениями, и так далее. Подробнее об этом читайте здесь http://diabet-expert.ru/saharnyie-diabet...bet-2-tipa.html
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