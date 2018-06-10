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    Вс., 10 июня 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Как сделать перевод с карты Тинькофф банка на карту тоже Тинькофф банка?
    • Сегодня! МаруськаКлим Cегодня в 15:28 «Ответить»
      Может, конечно, это глупый вопрос. Но я не могу разобраться и дозвониться до горячей линии Тинькофф банка, чтобы уточнить этот вопрос. Вот у Сбербанка, к примеру, есть номер 900 и через него все переводы можно делать. А у Тинькофф банка, помоему, ничего подобного нет. Или есть? Подскажите!
      • Сегодня! Della Cегодня в 18:23 «Ответить»
        Скачайте на свой мобильный телефон официальное приложение от Тинькофф банка. В нем можно проводить различного рода операции по банковским картам. Да и вообще оно очень удобное.
        • New! Bobbi Cегодня в 18:56 «Ответить»
          У меня основная платёжная карта от Тинькофф Банка. Я все операции провожу в мобильном приложении. Согласен с комментарием выше, что оно очень удобное. Скачайте. Не пожалеете)
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