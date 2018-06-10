Живу я в Москве, работаю продавцом. Зарплата, сами понимаете, выходит не больше 25000. А тут я еще вздумала заниматься маникюром на дому. Нужно было закупить лаки, маникюрные принадлежности. Посчитала, какими будут затраты и впала в ступор – почти 30000. Решила обратиться за помощью в МФО, чтобы взять хотя бы часть денег на затраты. Раньше я обращалась в МФО «Быстрый займ», но так как у меня упал оклад, мне могли одобрить только 10000. В другой МФО мне одобрили только 100 рублей! Я на дорогу туда потратила столько!
Сестра нахвалила мне МФО «Деньга». Мол ей одобрили моментально, обслуживание на высшем уровне. Приехала на Белорусскую. Изначально подкупило всё: приветливость сотрудников, чистота в офисе, возможность попить чаю с конфетами.
Кредит на 18000 мне дали на 25 дней. Деньги перевели сразу же после подписания документов. В установленный срок я оплатить не смогла – задержали зарплату – и просрочила на неделю. Моя задолженность составила почти 30000 рублей. Пришлось дополнительно оформлять кредит, чтобы выплатить эту сумму. Мне не давали покоя звонки, даже в 5 утра слали СМС, в 7 утра звонили. Звонили минимум 10 раз на дню, поднимаешь трубку – слышишь угрозы бота, что за мной уже выехали и звонки записываются. Это большой минус работы организации. Задолженность погасила, но на мой адрес еще какое-то время поступали звонки. В следующий раз буду обращаться в «Быстрый займ». Там быстрое одобрение, проценты не такие драконовские, а персонал соблюдает законодательство.