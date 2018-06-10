Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 10 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 64 посетителя
    Форум: Туризм, путешествия
    Новая тема
    Тема: Летний отпуск
    • Сегодня! Non Stop Cегодня в 13:15 «Ответить»
      Всем привет! Где хотите провести свой летний отпуск?
      • Сегодня! Mila_Mi Cегодня в 17:19 «Ответить»
        Пора отпусков самая приятная, только конечно важно найти место где этот отпуск провести. Я прежде чем куда-то ехать, предпочитаю об этом месте почитать. А в такой ситуации, очень часто натыкаешься на сайты турфирм, которые рассказывают только о тех местах, которые им выгодны и обходят стороной настоящие достопримечательности. Куда приятней читать о городах и странах на специализированных ресурсах. Одним из таких является сайт http://www.topkurortov.com/dostoprimechatelnosti-tbilisi/ Тут все информативно и с фотографиями, а главное без всякой лишней рекламы путевок! Идеальный ресурс для тех, кто любит путешествовать самостоятельно. Зайдите и точно найдете для себя идеальное место.
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода