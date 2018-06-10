Форумчане, подскажите. Где в Нижнем можно купить красивое нижнее бельё на девушку с 56-58 размером? Понимаю, что практически не реально, но всё же. Однотипные бабушкины лифчики мне уже надоели. Хочется что-нибудь яркого, красивого, женственного. Заранее спасибо за помощь.
Я жене покупал в Интиммисимми. Но цены там, мягко говоря, заоблачные. Набор из трусиков и лифчика обошёлся мне около 7 тысяч. С ума сойти. Но это единственный магазин, в котором я нашёл красивое бельё нужного мне размера.
Вы меня, конечно, извините, но девушка с 56-58 размером одежды наврятли найдёт себе красивое нижнее белье. Это довольно таки невостребованный товар, на мой взгляд. Может если только где-нибудь на просторах интернета. Погуглите.
Автор, у меня с Вами аналогичная проблема! Прямо до слёз. У меня 58 размер.Похудеть нет возможности. Я на гормональных препаратах. Молодая. 31 год всего. Замужем. Хочется иной раз не просто рядовое бельё одеть, а прям что-то яркое, красивое. А купить не могу! Даже за огромные деньги. Моих размеров просто нет. Нигде!!! Поверьте, я уже весь Нижний Новгород обошла. Последняя надежда на интернет-магазины. Присмотрела белье Stefi https://татюр.рф/producer/show/id-is-10 . Вроде и размер мой есть, и бельё шикарное. Это всё устраивает. Боюсь только мало ли мне не тот размер отправят, как потом возврат делать?