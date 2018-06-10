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    Вс., 10 июня 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: Вопрос по дверям
    • Сегодня! Yolo Cегодня в 10:28 «Ответить»
      Всем добрый день, возник следующий вопрос. Хотим двери входные новые поставить, муж предложил в качестве варианта купить металлопластиковые двери https://salamander.com.ua/production/vho...stikovye-dveri/ , но я не уверена, что это действительно лучший вариант. Какие двери стоят у Вас и в целом, какие бы Вы рекомендовали? Заранее благодарю
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