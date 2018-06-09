Начинаем с мужем строить дачу. Удовольствие не дешёвое, поэтому хотим хоть чуть-чуть сэкономить. Подскажите, где мы можем купить все сопутствующие стройматериалы по приемлемым ценам? Интернет-магазины тоже рассматриваем. Заранее спасибо за ответы.
В интернет-магазине не советую ничего заказывать! В случае чего замучаетесь возврат делать и претензии предъявлять. Я не один раз с такими проблемами сталкивался. До сих пор по судам бегаю. Кучу денег юристам отдал. Сплошные нервы.
Автор, попробуйте посмотреть интернет магазин крепежа http://krepej.com/ . Я там ничего, правда, не покупала ещё. Только прицениваюсь и с ассортиментом знакомлюсь. У нас с мужем тоже стойка намечается. Хотим под Нижним на Киселихе дачу отремонтировать. От родителей в наследство досталась. Дом огромный и давно не ремонтирован. Чувствую, денег уйдёт огромное количество.