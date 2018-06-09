Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 9 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 88 посетителей
    Форум: Строительство и ремонт
    Новая тема
    Тема: Стройматериалы, крепёж, кровля. Где всё это купить по приемлемым ценам?
    • Сегодня! МаруськаКлим Cегодня в 13:40 «Ответить»
      Начинаем с мужем строить дачу. Удовольствие не дешёвое, поэтому хотим хоть чуть-чуть сэкономить. Подскажите, где мы можем купить все сопутствующие стройматериалы по приемлемым ценам? Интернет-магазины тоже рассматриваем. Заранее спасибо за ответы.
      • Сегодня! Zakhar Cегодня в 14:17 «Ответить»
        В любом строительном магазине можно закупиться на любую стройку от А до Я. Всё зависит от бюджета на который Вы рассчитываете. Вы хотите сами заниматься стройкой или будете нанимать строителей?
        • Сегодня! Бегемотик Cегодня в 14:44 «Ответить»
          В интернет-магазине не советую ничего заказывать! В случае чего замучаетесь возврат делать и претензии предъявлять. Я не один раз с такими проблемами сталкивался. До сих пор по судам бегаю. Кучу денег юристам отдал. Сплошные нервы.
          • Сегодня! Южная Cегодня в 15:08 «Ответить»
            Автор, попробуйте посмотреть интернет магазин крепежа http://krepej.com/ . Я там ничего, правда, не покупала ещё. Только прицениваюсь и с ассортиментом знакомлюсь. У нас с мужем тоже стойка намечается. Хотим под Нижним на Киселихе дачу отремонтировать. От родителей в наследство досталась. Дом огромный и давно не ремонтирован. Чувствую, денег уйдёт огромное количество.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          отделка фасадных панелей3(1) Строительство и ремонтlapushka197231.08.14 в 01:38iriaesipova Cегодня в 19:17
          Нужен хороший адвокат14(1) Юридический форумАноним11.08.17 в 00:18Ahtor Cегодня в 18:17
          Куда деть?6Мебель, интерьеры, домNargiska25.03.18 в 13:04Antrips Cегодня в 17:07
          мастопатия как быть9Медицина и ЗдоровьеUlya11.04.18 в 13:41Эмили Бронте Cегодня в 16:09
          Переезд9Строительство и ремонтLazik66507.12.17 в 23:20Errica Cегодня в 16:04
          Сколько в наше время система видеонаблюдения будет стоить?2Технический прогресс, инновацииvidirafCегодня в 12:59demko12 Cегодня в 15:50
          хочу авто подешевле, где взять?18АвтоФорумSvetlova10.10.17 в 14:11Ivan32 Cегодня в 15:22
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода