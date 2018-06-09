Форумчане, кто-нибудь из вас имеет гражданство в Израиле? Какова его процедура получения? Я слышал, что в принципе ничего сложного. В какую примерно сумму эта процедура может обойтись? Я бы хотел нанять адвоката в Израиле, для решения данного вопроса, но не знаю к кому там можно обратиться. Что можете подсказать?
У моей сестры гражданство в Израиле. Она его года четыре получала. Очень много нюансов там. Денег потратила не очень много. Тысячи три-четыре долларов. Взяток там не берут. Строго наказуемо. Так что не пробуйте даже.
Вам лучше посмотреть и почитать отзывы на Израильских сайтах. Не думаю, что в Нижнем Новгороде Вы найдёте граждан Израиля. Хотя, почему бы и нет. Попробуйте обратиться за консультацией в посольство Израиля. Там по крайней мере Вам дадут хоть какую-то дельную консультацию.
Получала я его давно. Лет десять назад. Но я тогда замужем за израильтянином была, поэтому для меня всё было в упрощённом порядке. Сейчас правила поменялись. Если нужен адвокат по гражданству, то попробуйте обратиться сюда https://zm-law.co.il/advokat-po-grazhdanskomu-pravu/ . Возможно, Вам смогут помочь. Стоимость услуг я их не знаю, но я думаю, что в пределах разумного. Я сама планирую обратиться к этому адвокату, но у меня немного другая проблема. С мужем развожусь