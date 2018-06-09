Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 9 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 88 посетителей
    Форум: Юридический форум
    Новая тема
    Тема: Кто сталкивался с получением гражданства в Израиле?
    • Сегодня! Бегемотик Cегодня в 13:17 «Ответить»
      Форумчане, кто-нибудь из вас имеет гражданство в Израиле? Какова его процедура получения? Я слышал, что в принципе ничего сложного. В какую примерно сумму эта процедура может обойтись? Я бы хотел нанять адвоката в Израиле, для решения данного вопроса, но не знаю к кому там можно обратиться. Что можете подсказать?
      • Сегодня! Zakhar Cегодня в 13:48 «Ответить»
        У моей сестры гражданство в Израиле. Она его года четыре получала. Очень много нюансов там. Денег потратила не очень много. Тысячи три-четыре долларов. Взяток там не берут. Строго наказуемо. Так что не пробуйте даже.
        • Сегодня! МаруськаКлим Cегодня в 14:24 «Ответить»
          Вам лучше посмотреть и почитать отзывы на Израильских сайтах. Не думаю, что в Нижнем Новгороде Вы найдёте граждан Израиля. Хотя, почему бы и нет. Попробуйте обратиться за консультацией в посольство Израиля. Там по крайней мере Вам дадут хоть какую-то дельную консультацию.
          • Сегодня! Южная Cегодня в 15:05 «Ответить»
            Автор, у меня есть гражданство Израиля)
            • Сегодня! Южная Cегодня в 15:16 «Ответить»
              Получала я его давно. Лет десять назад. Но я тогда замужем за израильтянином была, поэтому для меня всё было в упрощённом порядке. Сейчас правила поменялись. Если нужен адвокат по гражданству, то попробуйте обратиться сюда https://zm-law.co.il/advokat-po-grazhdanskomu-pravu/ . Возможно, Вам смогут помочь. Стоимость услуг я их не знаю, но я думаю, что в пределах разумного. Я сама планирую обратиться к этому адвокату, но у меня немного другая проблема. С мужем развожусь
            Вывести

            Последние темы на форуме

            Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
            отделка фасадных панелей3(1) Строительство и ремонтlapushka197231.08.14 в 01:38iriaesipova Cегодня в 19:17
            Нужен хороший адвокат14(1) Юридический форумАноним11.08.17 в 00:18Ahtor Cегодня в 18:17
            Куда деть?6Мебель, интерьеры, домNargiska25.03.18 в 13:04Antrips Cегодня в 17:07
            мастопатия как быть9Медицина и ЗдоровьеUlya11.04.18 в 13:41Эмили Бронте Cегодня в 16:09
            Переезд9Строительство и ремонтLazik66507.12.17 в 23:20Errica Cегодня в 16:04
            Сколько в наше время система видеонаблюдения будет стоить?2Технический прогресс, инновацииvidirafCегодня в 12:59demko12 Cегодня в 15:50
            хочу авто подешевле, где взять?18АвтоФорумSvetlova10.10.17 в 14:11Ivan32 Cегодня в 15:22
            Идёт загрузка...
            Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
            Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
            © Нижний Новгород – 2006-2018г.

            Форум Нижнего Новгорода