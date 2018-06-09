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    Сб., 9 июня 2018г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Сколько в наше время система видеонаблюдения будет стоить?
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 12:59 «Ответить»
      Сколько в наше время система видеонаблюдения будет стоить?
      • Сегодня! demko12 Cегодня в 15:50 «Ответить»
        Вообще, система видеонаблюдения может стоить по-разному, в зависимости от того, где конкретно её покупать. Я бы советовал Вам заглянуть вот в этот магазин http://vdk2020.ru/ . Он предлагает самые выгодные, по моему опыту, расценки.
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