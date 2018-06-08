Правильно выбранная методика борьбы с ВГС – это половина успеха.Как и ранее дотсупна терапия интерферона и рибаверина, но к сожалению, данная терапия не гарантирует полного выздоровления. Но также есть и другой способ – это современные препараты, которые направлены прямо на вирус.Индийский препарат Sovihep содержит компонент софосбувир, который препятствует размножению вируса. На борьбу с вирусом при помощи современных терапий понадобится 3-6 месяцев. Также в состав курса входит даклатасвир. Союз двух вышеперечисленных компонентов является эффективным способом уничтожения ВГС.Результативность и доступная цена – это далеко не все преимущества лекарства. Во время терапии не наблюдаются побочные эффекты, поэтому организм восстанавливается намного быстрее. Купить данный препарат можно при помощи интернет - аптеки, где также можно ознакомиться с инструкцией и отзывами.