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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Какие условия созданы для людей, проживающий в ЖК Новоград Павлино?
    • Сегодня! demko12 Cегодня в 13:16 «Ответить»
      Какие условия созданы для людей, проживающий в ЖК Новоград Павлино?
      • Сегодня! vidiraf Cегодня в 16:52 «Ответить»
        Вообще-то, условия там - идеальные. Вокруг есть абсолютно всё, что нужно для комфортной жизни - от детских площадок, до аптек и магазинов. Посетите вот этот форум http://pavlinodom.ru/ . Его жильцы легко подтвердят Вам мои слова.
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