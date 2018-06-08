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    Пт., 8 июня 2018г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Обслуживание компьютеров
    • Сегодня! Ивановна Cегодня в 12:40 «Ответить»
      В нашей фирме много компьютерной техники и она периодически выходит из строя. Пытаемся как-то сами справляться с этим, но у нас нет настоящих специалистов в этом вопросе. Хотим найти организацию по обслуживанию компьютеров. Не подскажете?
      • Сегодня! Георг Cегодня в 12:46 «Ответить»
        Обычно компьютеры зависают от того, что они слишком перегружены. Это значит, что они либо не обслуживаются, либо просто устарели и не в состоянии делать необходимый объём работы. В этом случае их надо менять на новые, более современные.
        • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 12:52 «Ответить»
          Всё это так, но кто это определит, если в коллективе нет мастеров по ремонту и обслуживанию компьютеров? В любом случае надо вызывать специалиста, чтобы он поставил диагноз техники - менять или просто нормально её обслужить. Вам стоило бы заключить абонентское обслуживание компьютеров, к примеру, тут http://www.evek.ru/abonentskoe-obsluzhiv...ompyuterov.html Тогда наверняка проблем меньше будет.
          • Сегодня! Громада Cегодня в 12:57 «Ответить»
            Конечно никто всерьёз не будет из штатных сотрудников заниматься компьютерами. Кому это надо за так? Технику же надо регулярно чистить от скопившегося на жёстких дисках мусора, проверять на вирусы. Всё это требует времени и немалого. Однозначно нужен спец со стороны.
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