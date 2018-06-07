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    Чт., 7 июня 2018г.
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    Тема: Какие вообще сейчас цены на пакеты? Для упаковки одежды нужны.
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 13:40 «Ответить»
      Какие вообще сейчас цены на пакеты? Для упаковки одежды нужны.
      • New! demko12 Cегодня в 17:19 «Ответить»
        Цены на пакеты могут отличаться, в зависимости от множества факторов. Основной из них - выбранный производитель. Я бы советовал Вам обратить внимание вот на этого http://xn----7sbabhv4abd8aih6bb7k.xn--p1ai/ . Он, по моему опыту, расценок никогда не завышает.
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