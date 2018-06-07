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    Чт., 7 июня 2018г.
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    Тема: Как выбираете слоты в онлайн казино?
    • Сегодня! Брисса Cегодня в 04:18 «Ответить»
      И все же хочется понять как выбрать именно тот слот ,что даст и удвоит твой банк,например я в последнее время стал выбирать те слоты ,что не так популярны и спрятаны где то посередине)иногда получалось ,потому что думаю что популярные высвеченные на весь сайт слот сосёт твой банк ,ну просто я так думаю
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