Эви — юная двенадцатилетняя девочка. В её жизни начинаются перемены, когда она встречает черного коня Даг Диа. Он увозит её в волшебную страну под названием Альбион. Там девочка проникается атмосферой захватывающих приключений. Но Даг привез героиню сюда не просто так. Она должна сыграть главную роль в спасении страны и её жителей. С помощью новых друзей Эви должна вступить в схватку с неприятелями, подобравшими под себя всю власть. Но вскоре оказывается, что роль девочки в жизни фантастического государства куда больше, чем может показаться на первый взгляд.Заходите скачивайтемного торрентов фильмов , музыки , софта , игр и т.д. самые популярные.[img]