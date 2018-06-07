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    Чт., 7 июня 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Гостиная
    • New! Mirochka Вчера в 23:37 «Ответить»
      Сделали ремонт в квартире, решили заодно и мебель в гостиной обновить. Старый сервант вывезли на дачу, теперь столько места в комнате. Новую мебель, думаем не сильно громоздкую покупать. Подскажите, где можно посмотреть варианты?
      • New! Marker Вчера в 23:44 «Ответить»
        Та в любом мебельном магазине можно посмотреть гостиные. Они сейчас практически все идут в минимализме, мода на крупногабаритные стенки уже прошла. Сейчас, чем меньше места занимает мебель, тем лучше.
        • New! ClubNika Вчера в 23:55 «Ответить»
          Мне кажется, минимализм - это на любителя. Смотрится оно конечно симпатично, но там уже не так много места, как в сервантах, которые стояли у наших родителей, сколько же там всего можно было хранить. Если хотите посмотреть небольшие стенки, то можете в этом интернет-магазине глянуть мебель для гостиной.
          • New! Borisich Cегодня в 00:00 «Ответить»
            Если деньги позволяют, я бы советовал сделать мебель на заказ. Там и подскажут и к вашим предпочтениям прислушаются. Зато получится именно то, что подходит для вашей квартиры.
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