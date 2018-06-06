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    Ср., 6 июня 2018г.
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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Крипта
    • New! Аноним Cегодня в 17:19 «Ответить»
      Как заработать на криптовалюте?
      • New! Ferst Cегодня в 17:20 «Ответить»
        Либо на майнинге, либо на купле-продаже (на курсе валюты), майнинг это сложно и он окупается где-то пол года, а на курсе играть, надо разбираться. Начинать советую с эфира https://www.crosslytics.com/ru/c/ethereum/ у него и на курсе поиграть можно и майнингом его добыть.
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