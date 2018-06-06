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    Ср., 6 июня 2018г.
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    Форум: Житейские советы
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    Тема: В чем вы спите.
    • New! ClubNika Cегодня в 02:23 «Ответить»
      Стало интересно, кто как спит ночью: раздетые, одетые, во что одетые, чем укрытые? Я вот постоянно мерзну, даже летом укрываюсь теплым пуховым одеялом, да еще и носки могу напялить. А муж рядом спит в одних трусах, по пояс укрытый, что зимой, что летом.
      • New! Satir Cегодня в 02:29 «Ответить»
        Не скажу, что я мерзну по ночам, но голышом я тоже спать не могу, мне не комфортно. У меня есть любимая серая футболка, в которой я сплю и семейные трусы. У жены легонькая пижама - почти прозрачная майка и шорты.
        • New! Mirochka Cегодня в 02:36 «Ответить»
          ClubNika, а Вы не пробовали спать в пижамке? Они разные бывают, есть и теплые, и совсем легкие. Я всю жизнь в пижамках сплю, меня как в детстве еще приучили, теперь ни в чем другом не могу уснуть. Недавно еще увидела на этом сайте парные пижамы для влюбленных, есть даже на всю семью. Нужно будет заказать.
          • New! Alexan Cегодня в 02:43 «Ответить»
            Не представляю, как вы спите в одежде, пусть это и пижама, но все же одежда. Я люблю спать так, чтоб ничего не мешало, как можно свободней. У жены есть пижама, но такая, в которой по квартире просто ходит, а спит она в свободной ночнушке.
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