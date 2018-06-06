Всем привет! Хочу рассказать небольшую историю своего похудения, может кому полезна будет))
Так вот - я мягко говоря ленивая попа, спорт зал это не моё (( А быть стройной все равно охота! Я всякие разные пробовала диеты, но постоянно срывалась. Решила в очередной раз поискать что-нибудь интересное в интернете и решила остановиться на диете Ковалькова (у него такое лицо доброе, такие люди не могут врать))). Прослушала видео, где он рассказывает как что есть, купила Реглюкол https://vk.cc/7ZzY9X (как советует Ковальков), это средство помогает снижать тягу к сладкому и ускоряет похудение. 5-HTP не стала брать (денег зажала), у меня с настроением все норм, решила обойтись без него.
И что вы думаете, в конце второй недели я поняла, что перестала бросаться на холодильник и сладенького не так хотелось. Это реально работает!!!
Я пока еще в процессе похудения, за 1,5 месяца скинула 5,4 кг (такого лично у меня еще не было)! Так что смело всем рекомендую методику Ковалькова!
А в магазине Santegra Shop у меня теперь скидка есть на реглюкол, по номеру купона-23455, так что можете пользоваться на здоровье!