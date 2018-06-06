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Ср., 6 июня 2018г.
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Тема: Выкуп долга по кредиту у банка ВТБ со скидкой 90%
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Тема:
Выкуп долга по кредиту у банка ВТБ со скидкой 90%
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Дмитрий Полищу
Вчера в 22:15
«Ответить»
А вы знаете где можно выкупить долг с хорошей скидкой в 90%? ВТБ банк вам поможет в этом. Давайте подробнее разберемся в вопросе, как выкупить свой просроченный долг у банка ВТБ 24
https://obankax.com/potrebitelskie-kredi...nka-vtb-24.html
в статье все более детально описано.
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