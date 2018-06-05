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    Форум: Женский форум
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    Тема: Ваши личные и проверенные способы похудеть
    • Сегодня! Юличка28 Cегодня в 19:12 «Ответить»
      Девушки! Диет существует великое множество! Но, когда я после родов весила 94 кг. мне ни одна диета не могла помочь похудеть до моего родного 44-го размера! Полгода фитнеса, диета японская... диета Аткенса... кучу чего еще. Результат - минус 3 кг. И пипец! Тогда, я решила придумать для себя собственную диету. В основе рациона - морковка! На завтрак - тёртая с яблоком. На обед - варёная с рисом или гречкой. На ужин - сырая. Мясо вообще не ела, ни в каком виде. Но без "белка" никак! Поэтому каждый день или через день, я съедала одно варёное яйцо - в нём много белка. Ела фрукты. Много фруктов! И конечно же мои любимые арбузы. Фрукты (кроме бананов) и овощи, зелень - в неограниченном количестве! Хлеб - только кусочек до обеда. И никакого сладкого, даже сахар в чай не клала. Вообщем так я сбросила 15 кг. за лето! А потом до Нового года еще 15 кг! А потом с Нового года начала лопать всё подряд. Правда, сладкого и мучного уже совсем не хотелось - отвыкла. И знаете - прошло два года и я совсем не поправилась! Так и вешаю 64-65кг. И чувствую себя комфортно! В подтверждение мои фото: до похудения и спустя полгода похудения! И ничего не обвисло и не отвисло, потому как лежать с ребёнком некогда - постоянно в движении. Вообще маленький ребёнок - это лучший спорт.


      А как вам удалось похудеть? Пишите о своих способах!
      • New! Персер Cегодня в 20:53 «Ответить»
        а мне вот фрукты и овощи содержащие большое количество углеводов не подходят совершенно.

        Для себя выработала систему основанную на Кремлевской диете, количество углеводов 40-50 в день и подсчет калорий - дневная норма около 1700 ккал. Для этого исключаю хлебо-булочные изделия, сладости, крахмалистые овощи, фрукты (исключение кислые яблоки и цитрусовые). Зато ежедневно свежий салат, рыба, мясо, молочные продукты.
        Обычно моя скорость потери веса 0,5-1кг в неделю.
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