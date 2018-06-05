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    Вт., 5 июня 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Причины отказа в работе роутеров
    • New! Дмитрий Полищу Cегодня в 17:50 «Ответить»
      Роутер – это сложное сетевое устройство, со своим процессором, оперативной памятью, прошивкой (более дорогие модели даже с операционной системой)http://27sysday.ru/setevoe-oborudovanie/...botaet-router-2 Рассмотрим наиболее частые причины, почему не работает роутер, и возможные способы устранения поломки.
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