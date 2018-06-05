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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Какие документы нужны, чтобы расчётный счёт в Точка банке для ИП открыть?
    • New! vidiraf Cегодня в 16:39 «Ответить»
      Какие документы нужны, чтобы расчётный счёт в Точка банке для ИП открыть?
      • New! demko12 Cегодня в 17:58 «Ответить»
        Честно говоря, список необходимых документов - довольно внушительный. Увидеть его полностью Вы можете здесь. Основные документы - паспорта всех, кто будет иметь доступ к финансам, бухгалтерская отчётность, и так далее.
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