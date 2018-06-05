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    Тема: Фруктовый букет - тренд этого лета
    • Сегодня! Елена19781 Cегодня в 15:54 «Ответить»
      На любой праздник принято дарить красивый букет цветов, это уже стало нормой и всеобщим правилом этикета. Для виновницы торжества всегда выбирают букет тех цветов, которые она обожает, но сегодня есть более привлекательное предложение, где вместо роз или гербер можно подарить красивый и вкусный букет фруктов.

      Фруктовые букеты – это тренд этого лета, которые радуют своим дизайном, оформлением, красотой и вкусовыми качествами. Такой букет легко можно подарить возлюбленной, коллеге, подруге и даже мужчине.

      создает фруктовые композиции в виде обычного букета фруктов, а также в виде корзины с фруктами. Каждое изделие – это яркое и красочное сочетание разных фруктов, цветов и других вкусностей. Для женщины, отличным вариантом станет стилистическое клубничное оформление, которое символизирует это солнечное лето, или же фруктовая композиция с цветами, которую всегда выбирают по случаю особого праздника.

      https://flowers.ua/ru/fruktovye_bukety
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